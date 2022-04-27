القوة الجوية يودّع أبطال آسيا بالخسارة من مومباي

2022/04/27 | 14:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جدد مومباي الهندي، انتصاره على القوة الجوية العراقي، (1-0)، في المباراة التي جرت مساء ،أمس الثلاثاء، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وتمكن البرازيلي دييجو ماوريسيو من إحراز هدف الفوز الثمين لمومباي في الدقيقة 31، من المباراة التي أقيمت في ملعب الملك فهد بالعاصمة السعودية الرياض.

وودّع القوة الجوية دوري أبطال آسيا، بعدما جمع 7 نقاط، ليحتل المركز الثالث في ترتيب مجموعته، فيما يتواجد مومباي في المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط.

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