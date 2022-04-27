2022/04/27 | 14:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توقع السياسي المستقل، جاسم الحلفي، اليوم الاربعاء، استمرار حالة الانسداد السياسي لفترة طويلة، معللا ذلك عدم تمكن اي طرف من الطرفين بتحقيق حضور اغلبيه الثلثين دخل مجلس النواب.وقال الحلفي، في حديث لوكالة ايرث نيوز، إن “الانسداد السياسي سيبقى الى فترة طويلة ويصعب حسمه في القريب العاجل وسبب ذلك يعود عدم تمكن اي […]

ظهرت المقالة الحلفي يتوقع استمرار الانسداد السياسي لفترة طويلة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلفي يتوقع استمرار الانسداد السياسي لفترة طويلة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلفي يتوقع استمرار الانسداد السياسي لفترة طويلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).