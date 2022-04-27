2022/04/27 | 14:15 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 2R-jcMv_nXM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مديرية زراعة زاخو تطلق حملة لمكافحة حشرة السونة التي ظهرت على محاصيل القمح) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مديرية زراعة زاخو تطلق حملة لمكافحة حشرة السونة التي ظهرت على محاصيل القمح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).