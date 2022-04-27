2022/04/27 | 14:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أظهر النجم الفرنسي كريم بنزيما ثقة بالنفس “لا تصدق”، عندما أقدم على تسديد ركلة جزاء في وقت قاتل، أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، على طريقة “بانينكا”.ونجح الفرنسي بنزيما بإنقاذ ريال مدريد من هزيمة كبيرة، أمام مانشستر سيتي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وسجل هدفين في هزيمة فريقه بنتيجة 3-4.وبالرغم من […]

ظهرت المقالة “أعصاب حديدية”..



بنزيما حديث العالم بعد ركلة جزاء أسطورية أولاً على ايرث نيوز.

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