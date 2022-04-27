أسسّت متحف

2022/04/27 | 14:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بين جبال وروابي مكّة، تبدأ حكاية الأنور حامد المطرفي، وهي سيدة من الحجاز، ومؤسسة أول متحف في مكة يستعرض تاريخ الأسر في منطقة الحجاز، ويُعرف باسم "متحف دار الأولين".

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