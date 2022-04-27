2022/04/27 | 14:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية ،اليوم الاربعاء، عن ضبط ثلاث حاويات مخالفة في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.

وتمكنت هيئة المنافذ الحدودية بجهود ومتابعة دقيقة لكافة البضائع وبالاعتماد على مصادرها الخاصة في منفذ ميناء أم قصر الشمالي، من ضبط ثلاث حاويات تحتوي مواد غذائية (مخللات معلبة)، مواد تجميل (مانع التعرق) مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد”، مبيناً أن “الحاويات تجاوزت المدة القانونية المسموحة على بقائها في الميناء دون مراجعة اصحاب العلاقة”، وفق ما افاد البيان.

وأضاف البيان أنه “تم تشكيل لجنة من الجهات المختصة وتنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المواد إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة المنافذ: ضبط ثلاث حاويات مخالفة في منفذ ميناء أم قصر الشمالي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة المنافذ: ضبط ثلاث حاويات مخالفة في منفذ ميناء أم قصر الشمالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).