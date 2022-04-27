الموسوي: علاقة بارزاني مع تركيا منحت الضوء الأخضر للقصف التركي

2022/04/27 | 14:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..أوضح النائب السابق حامد الموسوي، الاربعاء، أهم الأسباب التي جعلت تركيا تدخل للعمق العراقي وتقصف بطائراتها شمال العراق دون وجود رادع.وقال الموسوي في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “أهم أسباب القصف التركي على العراق هو علاقة الحزب الديمقراطي الكردستاني بالحكومة التركية وهي التي منحت الضوء الأخضر للقصف “، مشيراً إلى […]

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