روسيا تحظر دخول 287 نائبا بريطانيا إلى أراضيها

2022/04/27 | 14:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت موسكو ،اليوم الأربعاء، حظر دخول 287 نائبا إلى روسيا ردا على عقوبات بريطانيا استهدفت برلمانيين روسًا.

وأكدت وزارة الخارجية لروسية في بيان أنه “ردًا على القرار الذي اتخذته الحكومة البريطانية في 11 آذار/مارس بإدراج 386 نائبا في الدوما (مجلس النواب) إلى قائمة عقوبات، في خطوة بالمثل، تفرض قيود شخصية على 287 عضوا في مجلس العموم”.

وسبق أن فرضت روسيا عقوبات على رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ونائبه دومينيك راب ووزيرة الخارجية ليز تراس ووزير الدفاع بين والاس وآخرين.

ويضم مجلس العموم البريطاني في المجموع 650 عضوا.

وقالت موسكو إن القائمة تشمل نوابا قاموا ب”الدور الأكثر فاعلية” في فرض عقوبات ضد روسيا وساهموا في “هستيريا معاداة الروس”.

ومن بين الذين أدرجت أسماؤهم رئيس المجلس ليندسي هويل وأعضاء في الحكومة بينهم وزير بريكست جايكوب ريس موغ ووزير البيئة جورج يوستيس.

وتشمل القائمة أيضا نوابا من حزب العمال من بينهم دايان آبوت، الحليفة الوثيقة لزعيم الحزب السابق جيريمي كوربن.

المصدر: AFP

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