الكرملين: وقف الغاز هو رد على “خطوات غير ودية” ضد روسيا

2022/04/27 | 14:50 - المصدر: قناة التغيير

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أعلن الكرملين ،اليوم الأربعاء، أن وقف إمدادات الغاز الطبيعي إلى بولندا وبلغاريا على خلفية رفض الدفع بالروبل، هو رد على “خطوات غير ودية” تجاه روسيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين إن “الحاجة لطريقة دفع جديدة هي نتيجة لخطوات غير ودية بشكل غير مسبوق، في المجال الاقتصادي وقطاع المال، والتي اتخذتها ضدنا دول غير صديقة”.

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