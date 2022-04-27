2022/04/27 | 14:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعمل شركة ” ألماس – أنتاي” للدفاعات الجوية على تطوير صواريخ ” كاليبر” البحرية المجنحة التي يستخدمها الجيش الروسي بنجاح في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وقال رئيس الشركة، يان نوفيكوف، في حديث أدلى به لمجلة ” الدفاع الوطني” إن وزارة الدفاع الروسية لا تزال تُولي اهتماما بالغا لتطوير هذا النوع من الأسلحة فائقة الدقة، وأضاف أن شركته تعتزم تحسين مواصفات “كاليبر” الجوية التكتيكية ورفع فاعلية استخدامها القتالي.

يذكر أن صاروخ “كاليبر” المجنح تم تصميمه في مكتب “نوفاتور”، بصفته فرعا لشركة ” ألماس – أنتاي”، لذلك تولى المكتب مؤخرا تطوير الصاروخ الذي ستساعد التكنولوجيات الحديثة في جعله أقل تعرضا لتأثير الدفاعات الجوية المعادية.

جدير بالذكر أن أسرة “كاليبر” تتضمن بضعة أنواع من الصواريخ، بما فيها الصواريخ المضادة للسفن والمضادة للغواصات والمضادة للمنشآت البرية ويتم إطلاقها من منصات بحرية شبيهة.



كما يمكن إطلاقها من أجهزة الطوربيد لتدمر الغواصات.

وحسب وسائل الإعلام فإن مدى عمل صواريخ “كاليبر” المجنحة يبلغ 1500 كلم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شركة روسية تعمل على تحديث صواريخ “كاليبر” البحرية المجنحة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شركة روسية تعمل على تحديث صواريخ “كاليبر” البحرية المجنحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).