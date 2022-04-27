2022/04/27 | 14:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية شرطة ميسان، اليوم الاربعاء، عن القاء القبض على ستة متهمين بالسرقة في مناطق متفرقة من المحافظة.وذكرت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “مفارز شرطة مكافحة الاجرام، نفذت ممارسات أمنية، اسفرت القبض على ستة متهمين بالسرقة خلال (24) ساعة الماضية”.وأضافت انه “نتج عن ذلك القبض على متّهمين إثنين […]

ظهرت المقالة القبض على ستة متهمين بالسرقة في ميسان أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على ستة متهمين بالسرقة في ميسان) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على ستة متهمين بالسرقة في ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).