الكهرباء تؤكد قرب إدخال الربط التركي لنقل الطاقة إلى الخدمة

2022/04/27 | 14:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز- بغداد

أكدت وزارة الكهرباء، اليوم الأربعاء، قرب إدخال الربط التركي لنقل الطاقة إلى الخدمة.

وذكر بيان للوزارة أن "وزير الكهرباء عادل كريم اجرى اتصالاً هاتفياً مهما مع وزير الطاقة التركي فاتح دونماز لبحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين بمجال الطاقة والتخطيط لبرامج انمائية عالية المستوى تقوم على اساس التفاهم والعمل المشترك وبما يخدم مصالح البلدين كهربائياً".

واضاف، أنه "تم التطرق لموضوع تسريع ادخال الربط الكهربائي العراقي التركي الى العمل، خصوصا بعد انجاز العراق التزاماته تجاه تهيئة الخطوط الناقلة والمحطات التحويلية اللازمة لهذا الربط"، مشيراً الى أن "الاتحاد الاوروبي وافق مبدئياً، كون شبكة النقل التركية مرتبطة مع شبكة كهرباء الاتحاد الاوروبي".

من جانبه، رحب دونماز "بإنفتاح العراق على جميع دول المنطقة والعالم"، مشيرا الى ان "وزارته تتابع الأعمال الكبيرة والخطوات التي تنجزها وزارة الكهرباء العراقية لتطوير منظومة الكهرباء".

ووعد "ببذل الجهود والمساعي من قبلهم تجاه ادخال الربط الكهربائي للعمل مع العراق قريباً".

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