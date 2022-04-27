علاقة لطالما نكرها.. تعرف إلى عشيقة بوتين المزعومة

2022/04/27 | 15:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألينا كابيفا، تعود إلى الأخبار مرة أخرى، مرتبطة أولًا رومنسيًا ببوتين منذ أكثر من عقد، وهي علاقة ينكرها منذ ذلك الحين.لقد التقيا قبل سنوات، عندما كانت لاعبة جمباز شابة فائزة بميداليات، وهو بدا مغرمًا.

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