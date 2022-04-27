روسيا تنسحب من منظمة السياحة العالمية

2022/04/27 | 15:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت روسيا ،اليوم الأربعاء، الانسحاب من منظمة السياحة العالمية لتستبق بذلك طرح استبعادها عبر تصويت الدول الأعضاء، على ما أعلنت المنظمة التابعة للأمم المتحدة التي تتخذ من مدريد مقراً لها.

وكتبت المنظمة في تغريدة “أعلنت روسيا نيتها الانسحاب من منظمة السياحة العالمية” خلال اجتماع الجمعية العمومية في مدريد، مضيفة أن تعليق عضويتها “اصبح سارياً بشكل فوري” من المنظمة التي أعلنت في مطلع آذار/مارس أنها تريد تعليق عضوية روسيا بسبب غزو أوكرانيا.

المصدر: AFP

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