أخصائي روسي يكشف عواقب “كوفيد-19” على صحة القلب

2022/04/27 | 15:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الدكتور يوري بيلينكوف، أخصائي أمراض القلب، عضو أكاديمية العلوم الروسية، كيف يمكن أن يؤثر الفيروس التاجي المستجد في القلب خلال فترة الإصابة الحادة.ويشير الأكاديمي، في حديث لموقع URA.RU، إلى وجود ثلاث مراحل لتأثير “كوفيد-19” في القلب.الأولى- أثناء العدوى، عندما تكون هناك إصابة مباشرة في عضلة القلب.ويقول، “نتيجة لعمل الفيروس، يحصل اضطراب […]

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