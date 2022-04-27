المرور تحصي عدد مخالفات السير بالاتجاه المعاكس وتتعقب المخالفين

2022/04/27 | 15:05 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مفارز المديرية منتشرة لمراقبة المخالفين الذين يسيرون بمركباتهم بالاتجاه المعاكس.

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