2022/04/27 | 15:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم

الأربعاء، صدور قرارٍ قضائيٍّ بإدانة

عضو مجلس نوَّاب للدورة السابقة؛

لتسبُّبه بهدرٍ في المال العام.

وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان

تلقته وكالة نون الخبرية،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محكمة جنح كربلاء تدين برلماني سابق تسبب بهدر في المال العام) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محكمة جنح كربلاء تدين برلماني سابق تسبب بهدر في المال العام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).