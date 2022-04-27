نقابة الصيادلة تكشف عن تحركات جديدة لتطبيق مقترح الدولار الدوائي

2022/04/27 | 15:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغدادكشفت نقابة الصيادلة، اليوم الثلاثاء، عن تحركات جديدة من اجل العمل بمقترح الدولار الدوائي.

وقال نقيب الصيادلة مصطفى الهيتي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "مقترح الدولار الدوائي قدم الى رئيس الوزراء في منتصف كانون الثاني من العام الماضي ولم يصل إلى النقابة اي رد حول هذا الموضوع".

واضاف ان "هذا المقترح لم يعرض على مجلس النواب كونه مقدم الى الحكومة حيث ان كل مشروع او مقترح فيه جنبة مالية تقدمه الحكومة الى البرلمان وليس العكس".

وتابع الهيتي انه "تم التواصل مؤخراً بين نقابة الصيادلة ولجنة الصحة والبيئة النيابية بخصوص مقترح الدولار الدوائي"، مشيرا الى انه "النقابة بانتظار انعقاد جلسات البرلمان للحصول على دعم المجلس فيما يخص الحصول على دواء آمن وفعال وبسعر محدد في حال تم اعتماد الدولار الدوائي الذي سيكون فيه سعر صرف الدولار بما يوازي 1200دينار عراقي".

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