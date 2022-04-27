2022/04/27 | 15:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اقام الاستاذ الجامعي احمد يحيى اليوم الاربعاء، وبعد خروجه من المعتقل دعوى قضائية بالضد من محافظ البصرة اسعد العيداني بتهمة تسريب صورته خلال اعتقاله للإعلام من اجل اذلاله والتشهير به.

ظهرت المقالة بالوثيقة..



استاذ جامعي يقيم دعوى ضد محافظ البصرة أولاً على ايرث نيوز.

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