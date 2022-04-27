2022/04/27 | 15:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الزاملي: سنسعى لتضمين فقرة تثبيت عقود المحاضرين المجانيين ضمن الموازنة » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 15:15

واع/

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