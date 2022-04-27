منظمة الصحة العالمية تُبلغ عن ربط 151 حالة إصابة بالسالمونيلا بالشوكولاتة في أوروبا والولايات المتحدة

2022/04/27 | 15:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبلغت منظمة الصحة العالمية عن ربط أكثر من 150 حالة من السالمونيلا بمنتجات الشوكولاتة في 11 دولة اعتبارًا من 25 أبريل.

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