في ظل الأزمة الأوكرانية.. تبادل معتقلين بين أمريكا وروسيا

2022/04/27 | 15:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الخارجية الروسية الإفراج عن المواطن الأمريكي تريفور ريد، مقابل إطلاق واشنطن سراح الروسي المعتقل لديها، قنسطنطين ياروشينكو، الأربعاء

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