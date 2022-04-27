2022/04/27 | 15:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أصدر مسؤولون صحيون تحذيرات بشأن مكملات غذائية تحتوي على مكونات معينة تم ربطها بالنوبات القلبية.ولجأ الكثيرون إلى المكملات الغذائية لتعزيز مناعتهم وصحتهم بشكل عام، خاصة منذ بداية وباء “كوفيد-19″، لكن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وجدت أن بعض البائعين يستخدمون مكونات غير مدرجة، والتي يمكن أن تسبب القرحة وارتفاع ضغط الدم، ولا تأتي […]

ظهرت المقالة تحذير عاجل بشأن “كلمتين” على ملصقات مكملات غذائية تعني احتواءها مكونات “مرتبطة بالنوبات القلبية” أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحذير عاجل بشأن “كلمتين” على ملصقات مكملات غذائية تعني احتواءها مكونات “مرتبطة بالنوبات القلبية”) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحذير عاجل بشأن “كلمتين” على ملصقات مكملات غذائية تعني احتواءها مكونات “مرتبطة بالنوبات القلبية”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).