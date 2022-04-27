الزاملي: مساعٍ لتضمين فقرة تثبيت عقود المحاضرين والاداريين المجانيين

2022/04/27 | 15:36 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس النواب سيسعى الى تضمين فقرة تنص على تثبيت عقود المحاضرين.

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