لجنة الانضباط تعاقب رئيس نادي الديوانية الرياضي

2022/04/27 | 15:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت لجنةُ الانضبـاط في الاتّحادِ

العراقيّ لكرةِ القدم، اليوم الاربعاء،

معاقبة رئيس نادي الديوانية الرياضي

"حسين العنكوشي".

وقال الاتحاد العراقي في بيان تلقته

وكالة نون الخبرية، ان لجنةُ الانضبـاط

في

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