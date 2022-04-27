دولة القانون: نستغرب من الانتقائية في اختيار الوفد المرافق للحلبوسي في زيارته الى ايران

2022/04/27 | 15:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابدى رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون

النيابية عطوان العطواني، اليوم

الاربعاء، استغرابه من الانتقائية في

اختيار الوفد المرافق لرئيس مجلس

النواب في زيارته الى الجمهورية

الاسلامية الإيرانية.

وقال العطواني

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