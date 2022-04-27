الخارجية الروسية: الإفراج عن جندي سابق في المارينز مقابل طيار روسي مسجون في الولايات المتحدة

2022/04/27 | 15:37 - المصدر: قناة التغيير

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أعلنت موسكو ،اليوم الأربعاء، أنها أفرجت عن جندي المارينز السابق تريفور ريد المسجون في روسيا لاعتدائه على شرطي، مقابل الطيار الروسي كونستانتين ياروشنكو المدان بتهريب المخدرات في الولايات المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تلغرام إنه “نتيجة لعملية مفاوضات مطولة، تم في 27 نيسان/أبريل 2022 الإفراج عن المواطن الأميركي تريفور ريد المُدان سابقا في الاتحاد الروسي، مقابل المواطن الروسي كونستانتين ياروشنكو الذي حكمت عليه محكمة أميركية بالسجن لمدة 20 عامًا في 2010”.

المصدر: AFP

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