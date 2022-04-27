الرافدين يطلق وجبة جديدة من سلف الـ50 مليون للموظفين والمنتسبين

2022/04/27 | 15:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأعلن مصرف الرافدين، اليوم الأربعاء، اطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية.وقال المصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تم اطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية التي تبدأ من 5 ملايين وحتى 50 مليون دينار وذلك بعد استكمال كافة اجراءات المنح وفق الضوابط والتعليمات".وأشار إلى أن "التقديم على السلف يكون عن طريق فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات"، مبيناً أن "الفروع مازالت مستمرة في استقبال طلبات معاملات الترويج عن السلف".

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