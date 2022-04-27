كوكبا الزهرة والمشتري يقدمان عرضا رائعا لسكان الأرض

2022/04/27 | 15:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يقترب موعد اللقاء السنوي لكوكبي الزهرة والمشتري هذا العام، والذي سيشهده العالم في 30 نيسان.وسيظهر الكوكبان بالقرب من بعضهما بعضا، يوم السبت المقبل، حيث يلتقي كوكب الزهرة بدرجة 0.2 جنوب كوكب المشتري وأقماره الأربعة، وبحلول الأول من أيار، ستكمل الكواكب مسارها وكأنها تبتعد عن الأرض.ووفقا لأستاذ الفيزياء وعلم الفلك في جامعة […]

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