براءة اختراع عراقية لمعالجة السرطان عبر دقائق الكبريت

2022/04/27 | 15:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اكد مسؤول حكومي، الاربعاء، بان مدرس عراقي نال براءة اختراع في معالجة سيد الامراض.وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” المدرس مؤيد خليل في ثانوية طه حسين في ناحية بني سعد احدى نواحي قضاء بعقوبة وهو طالب دكتوراه في ذات الوقت نال براءة اختراع في (استخدام دقائق الكبريت النانوية […]

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