روسيا تمدد حظر تصدير أنواع من الأسمدة

2022/04/27 | 15:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للحكومة بتمديد الحظر المفروض على تصدير أنواع معينة من الأسمدة حتى نهاية شهر أغسطس المقبل، مع إمكانية تمديد الحظر في المستقبل.ونشرت تعليمات الرئيس الروسي في وثيقة اليوم الأربعاء على الموقع الرسمي للكرملين، وسيتوجب على الحكومة الروسية تقديم تقرير حول الإجراءات التي تم اتخاذها بحلول 31 مايو، ومن […]

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