وسط حرب أوكرانيا.. صفقة تبادل سجناء بين أميركا وروسيا

2022/04/27 | 15:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أنها أطلقت سراح سجين أميركي مقابل آخر روسي في الولايات المتحدة، التي رحب رئيسها جو بايدن بعملية تبادل السجناء.وقالت الخارجية الروسية، وفق ما أوردت وكالة “رويترز”، إنها بادلت بادلت تريفور ريد، الجندي السابق في مشاة البحرية الأميركية، الذي كان محتجزا في سجن روسي، بالمواطن الروسي كونستانتين […]

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صفقة تبادل سجناء بين أميركا وروسيا أولاً على ايرث نيوز.

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