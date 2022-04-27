الرافدين: اطلاق وجبة جديدة من سلف الـ50 مليوناً لثلاث فئات

2022/04/27 | 15:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قام مصرف الرافدين ،اليوم الاربعاء، باطلاق وجبة جديدة من سلف الـ50 مليوناً لثلاث فئات.

وقال المصرف في بيان ،انه “تم اطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية التي تبدا من 5 ملايين وحتى 50 مليوناً وذلك بعد استكمال كافة اجراءات المنح وفق الضوابط والتعليمات”.

واضاف ان “التقديم على السلف يكون عن طريق فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات”، مشيرا الى ان “الفروع مازالت مستمرة في استقبال طلبات معاملات الترويج عن السلف”.

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