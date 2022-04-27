الاتحاد الوطني: الحزب الديمقراطي يتعامل معنا بلغة الأرقام

2022/04/27 | 16:08 - المصدر: بغداد اليوم

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اكد القيادي في الحزب الوطني الكردستاني غياث سورجي، اليوم الاربعاء، ان الحزب الديمقراطي يتعامل بلغة الأرقام في مباحثاته مع الاتحاد.وقال سورجي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "الديمقراطي يتعامل مع الاتحاد بلغة الأرقام رغم ان المقاعد الذي حصل عليها الديمقراطي في مناطق نفوذه عن طريق التلاعب والتزوير والتهديد".

واضاف ان "الدليل على التزوير هو حينما رفع الاتحاد طعونا على نتائج الانتخابات وكانت النتيجة ذهاب مقعدين من الديمقراطي الى الاتحاد لانه حصل عليها عن طريق التزوير".وتابع سورجي، ان "الحزب الديمقراطي ينتهج سياسية خاطئة من خلال محاولاته ان يكون الاحزب الاوحد في كردستان وكذلك الحزب الكردي الاوحد في بغداد "،مؤكداً أن "هذه السياسية ستنقلب سلبا على الحزب الديمقراطي وبعد ذلك على جميع شعب كردستان".

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