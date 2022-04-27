2022/04/27 | 16:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلنت وزاراة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأربعاء، إطلاق الاعانة الاجتماعية لشهر آيار.تتمة..

ظهرت المقالة العمل تطلق رواتب الإعانة الاجتماعية لشهر آيار أولاً على ايرث نيوز.

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