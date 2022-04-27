2022/04/27 | 16:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية الشؤون الداخلية، اليوم الاربعاء، عن الاطاحة بمتهم يقوم بتهديد فتاة بنشر صورها ومساومتها مقابل مبالغ مالية في البصرة .

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعد أن توفرت معلومات تفيد بوجود شخص يقوم بأبتزاز وتهديد فتاة بنشر صورها ومساومتها في حال عدم اعطائه مبلغ مالي وقدرة عشرة ملايين دينار عراقي تم عرض الموضوع على قاضي تحقيق الشؤون".

واضافت انه "تم تشكيل فريق عمل والقبض على المتهم بالجرم المشهود بعد نصب كمين محكم مراقبة المتهم وضبط بحوزته جزء من المبلغ المالي الذي يخص عملية الابتزاز وقدره مليونين وخمسة مائة الف دينار عراقي ومصوغات ذهبية ".واشارت المديرية الى انه "دونت اقوال المتهم بالاعتراف وصدقت قضائياً وتم توقيف المتهم وفق احكام "المادة ٤٣٠ من قانون العقوبات" لينال جزاءه العادل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شؤون الداخلية تطيح بمبتز الكتروني في البصرة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شؤون الداخلية تطيح بمبتز الكتروني في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).