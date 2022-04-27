الصحة العراقية تسجل 168 إصابة جديدة بكورونا

2022/04/27 | 16:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة العراقية ،اليوم الأربعاء، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في البلاد.

وسجلت الصحة، 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 239 شخصا للشفاء”،وفق ما افاد بيان للوزارة.

وأضاف البيان، أن “الوزارة لم تسجل اي حالة وفاة بكورونا بعموم المحافظات”، لافتا إلى أن “الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 16938”.

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