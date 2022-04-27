اتفاق عراقي إيراني بشأن جملة ملفات تخص إمدادات الغاز

2022/04/27 | 16:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التقى وزير الكهرباء العراقي عادل كريم ،اليوم الأربعاء، بوزير النفط الايراني جواد أوجي، في العاصمة الإيرانية طهران، حيث بحث الجانبان تطوير وتوطيد العلاقات في مجال الطاقة، وتجهيز وزارة الكهرباء بمادة الغاز الضرورية لتشغيل المحطات التوليدية إستعداداً لصيف 2022″.

وقالت وزارة الكهرباء في بيان ، إن ” اللقاء اتسم بتسيّد الاجواء الايجابية، حيث كانت المحادثات مثمرة بين الطرفين الى حد كبير، نظراً للدفوعات القوية من وزير الكهرباء، التي قابلها تفهم الجانب الايراني للحاجة التوليدية الملحة التي تفرضها طبيعة الاجواء العراقية المتطرفة، المسببة لإزدياد الطلب على الطاقة الكهربائية”.

واكدت ان “الطرفين اتفقا على التوصل الى حلول مرضية للطرفين بشأن الالتزامات القانونية والاسعار، وتسديد قيم الوقود المورد، وفق آلية تضمن إنسيابية التجهيز خلال عام 2022”.

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