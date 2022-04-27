وزارة النفط تؤكد على تحقيق انسيابية عالية في عمليات الخزن والنقل والتجهيز

2022/04/27 | 16:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع، اليوم الاربعاء، حرص الوزارة على تحقيق انسيابية عالية في عمليات الخزن والنقل والتجهيز للمشتقات النفطية بهدف تقديم افضل الخدمات للمواطنين وللجهات المستفيدة، وجاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً للعمليات القيادي.واشاد وكيل الوزارة لشؤون التوزيع، حامد يونس، بحسب بيان للوزارة وتلقته وكالة ايرث نيوز، “بجهود المسؤولين والعاملين في […]

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