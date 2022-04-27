مقارنة صفقة استحواذ ماسك على تويتر مع صفقات ضخمة تاريخيا

2022/04/27 | 16:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح رجل الأعمال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" و"سبيس إكس"، بأنه يريد أن يجعل تويتر "أفضل من أي وقت مضى"، وذلك بعد إعلان شركة تويتر، الاثنين، موافقتها على بيع الشركة لماسك في صفقة تقدر بنحو 44 مليار دولار.

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