دراسة تكشف عن طريقة للاقلاع عن التدخين بتحفيز الدماغ

2022/04/27 | 16:38 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طريقة تجعل المدخن يترك التدخين عن طريق تحفيز غير جراحي للدماغ.

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