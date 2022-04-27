بايدن: تبادل السجينين بين الولايات المتحدة وروسيا تطلب “قرارات صعبة”

2022/04/27 | 16:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن ،اليوم الاربعاء، أن المفاوضات التي أدت إلى الإفراج عن الجندي السابق في البحرية الأميركية تريفور ريد المسجون في روسيا مقابل سجين روسي في الولايات المتحدة تطلبت “قرارات صعبة”.

وقال بايدن إن “المفاوضات التي سمحت لنا بإعادة تريفور إلى الوطن تطلبت قرارات صعبة لا استخف بها” مضيفا أن “عودته الآمنة شهادة على الأولوية التي توليها إدارتي لإعادة أميركيين محتجزين رهائن ومعتقلين ظلما في الخارج، إلى الوطن”.

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