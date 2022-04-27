2022/04/27 | 16:39 - المصدر: بغداد اليوم

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حددت وزارة الصحة، الأربعاء، طرق الوقاية من مرض "الحمى النزفية"، والذي تسبب بعدد من الوفيات خلال العام الحالي.وذكرت الوزارة في صورة توعوية لها، أن انتقال المرض يكون "بلدغة القراد المصاب، أو الاتصال المباشر بدم الشخص المصاب أو إفرازات جسمه، أو الاتصال المباشر بدم أو أنسجة الحيوان المصاب أثناء الذبح أو بعده مباشرة".وأضافت، أن "طرق الوقاية تكون من خلال الاهتمام بغسل اليدين بانتظام، واستخدام المبيدات الحشرية للقضاء على القراد (خصوصاً في الريف)، واستخدام معدات الوقاية الشخصية عند التعامل مع الحيوانات أو عند الذبح، وتجنب التماس مع الدم أو سوائل الجسم الأخرى للأشخاص المصابين أو للحيوانات المصابة".

وشددت على أن من طرق الوقاية أيضاً، "طبخ اللحوم جيداً والتخلص الآمن من مخلفات إعدادها قبل الطبخ، وتجنب جميع المنتجات الحيوانية غير المعقمة مثل الألبان".

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