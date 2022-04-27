روسيا تستبق طرح استبعادها وتنسحب من منظمة السياحة العالمية

2022/04/27 | 16:47 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… قررت روسيا، الأربعاء، الانسحاب من منظمة السياحة العالمية لتستبق بذلك طرح استبعادها عبر تصويت الدول الأعضاء، على ما أعلنت المنظمة التابعة للأمم المتحدة.وكتبت المنظمة التي تتخذ من مدريد مقراً لها في تغريدة على تويتر: “أعلنت روسيا نيتها الانسحاب من منظمة السياحة العالمية خلال اجتماع الجمعية العمومية”.وذكرت المنظمة أن تعليق عضوية روسيا […]

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