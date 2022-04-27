مختص يكشف حيثيات زيارة الحلبوسي إلى إيران بعيداً عن البيانات البروتوكولية

2022/04/27 | 17:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد أستاذ العلاقات الدولية سعدون الساعدي اليوم الأربعاء، أن زيارة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي إلى إيران، تأتي لإيجاد الحلول للأزمة السياسية الراهنة في العراق، وليس كما ستصدره البيانات الرسمية عن الطرفين.وقال الساعدي في تصريح خص به “ايرث نيوز”، إن “الحلبوسي سيبحث مع المسؤولين في طهران، موقف التحالف الثلاثي من التطورات السياسية في […]

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