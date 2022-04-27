محمد عبده يثير الجدل بتصريحات عن

2022/04/27 | 17:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار الفنان السعودي، محمد عبده، جدلا بتصريحاته حول زميليه الراحلين، طلال مداح وأبو بكر سالم، إذ اعتبر أنهما لم يصنعا لنفسيهما "إرثا وطنيا" في الفن، وذلك خلال ظهوره في برنامج تلفزيوني

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