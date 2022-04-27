اتفاق مرضي بين العراق وإيران حول الكهرباء

2022/04/27 | 17:09 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكهرباء: اللقاء اتسم بتسيّد الاجواء الايجابية، حيث كانت المحادثات مثمرة بين الطرفين.

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