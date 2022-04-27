بعد قطع الغاز الروسي عنهما.. بولندا وبلغاريا تحصلان على الغاز من مصدر آخر

2022/04/27 | 17:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دين لايين، الأربعاء، أن بولندا وبلغاريا، تحصلان، حاليا، على الغاز من جيرانهما الأوروبيين بعد أن قررت روسيا قطع إمدادها لهما.

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