إطلاق وجبة جديدة من سلف الـ50 مليون دينار لثلاث فئات

2022/04/27 | 17:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الاربعاء، عن اطلاق وجبة جديدة من سلف الـ50 مليوناً لثلاث فئات.

وقال المصرف في بيان، إنه "تم اطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية التي تبدا من 5 ملايين وحتى 50 مليوناً وذلك بعد استكمال كافة اجراءات المنح وفق الضوابط والتعليمات".

واضاف ان "التقديم على السلف يكون عن طريق فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات"، مشيرا الى ان "الفروع مازالت مستمرة في استقبال طلبات معاملات الترويج عن السلف".

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