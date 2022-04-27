النقل: هذه أسباب توقف رحلات الناقل الوطني إلى سوريا

2022/04/27 | 17:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

حددت وزارة النقل، اليوم الأربعاء، أسباب توقف رحلات الناقل الأخضر إلى سوريا.

وقال المتحدث باسم الوزارة حسين جليل، إن "الشركات التي تسافر إلى سوريا هي شركات خاصة بعيدة عن الناقل الوطني الرسمي الحكومي، حيث أن الأخيرة لا توجد لديها رحلات باتجاه سوريا".

وأضاف، أنَّ "رحلات الناقل الوطني الحكومي توقفت منذ العام 2014 نتيجة الظروف الأمنية التي تمر بها سوريا والأجواء غير آمنة، وكذلك مستوى التأمين كانت بأسعار باهظة جداً".

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